الإمارات: لبنان طالما عانى من انفراد القرار وتبعاته

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، الأحد، إن لبنان طالما عانى من انفراد القرار وتداعياته، وذلك في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين حزب الله وقوات إسرائيلية على الحدود.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر "قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والإستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول".

وهدأت التوترات على الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف حزب الله لآلية عسكرية ردت عليها تل أبيب بصف مواقع في الداخل اللبناني.

وقال حزب الله إنه تم تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة " افيفيم" شمالي دولة الاحتلال، وقال في بيان إن "مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر هي التي نفذت العملية، وتمكنت من تدمير الآلية العسكرية وقتل وجرح من فيها".

كما نقل الحزب في بيان أن "الآلية المستهدفة هي ناقلة جند وفيها عدد من الجنود الإسرائيليين، وأن طواقم الإخلاء التابعة للاحتلال كانت على مرأى ومرمى من المقاومة".

تبع عملية حزب الله قصف لدولة الاحتلال على مناطق جنوبي لبنان توقف بحسب الوكالة الرسمية في لبنان في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي.