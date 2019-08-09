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    استنفار في صنعاء بعد مقتل شقيق زعيم الحوثيين

    10:26 م الجمعة 09 أغسطس 2019
    استنفار في صنعاء بعد مقتل شقيق زعيم الحوثيين

    ميليشيات الحوثي

    عدن - (أ ش أ):

    أفادت مصادر يمنية في العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، بأن ميليشيات الحوثي وضعت عناصرها في حالة استنفار بعد مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي في ظروف غامضة.

    وذكرت المصادر - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن ميليشيات الحوثي وعناصر جهاز الأمن الوقائي التابعين استحدثوا عددا من نقاط التفتيش في شوارع منطقة مُسيك وسعوان والزبيري والخمسين وشوارع أخرى.

    وأشارت المصادر إلى أن المسلحين الحوثيين تمركزوا في هذه النقاط رفقة أطقم مسلحة وعربات مدرعة.

    وقام المتمردون بعمليات تفتيش دقيقة وغير مسبوقة لمركبات المواطنين وفحصوا بطاقات الهوية للسائقين.

    وكانت الميليشيات المتمردة قد أعلنت في وقت سابق من الجمعة مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم المتمردين.

    ويعتبر إبراهيم أحد أذرع شقيقه عبد الملك الحوثي، حيث كان يعتمد عليه في العديد من العمليات العسكرية في الميدان، لا سيما العمليات التي تقع حول صعدة باتجاه الحدود السعودية.

    وكان إبراهيم الحوثي من أبرز قادة عملية اقتحام العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر العام الماضي، حيث شارك بفاعلية وبشكل كبير في عملية الانقلاب على الشرعية واقتحام دار الرئاسة ومحاصرة الرئيس عبد ربه منصور هادي في منزله آنذاك.

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    استنفار الحوثيين مقتل إبراهيم الحوثي الحرب اليمنية

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