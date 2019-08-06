ترامب: أزور ضحايا إطلاق النار في تكساس وأوهايو غدا

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيزور ولايتي أوهايو وتكساس غدًا، وذلك بعد الهجومين الدوميين في الولايتين يوم السبت.

وأعلن ترامب في تغريدة على تويتر: "سأتوجه إلى دايتون أوهايو وإل باسو تكساس، غدا من أجل لقاء أول المستجيبين وقوات إنفاذ القانون وبعض ضحايا إطلاق النار المريع".

وشهدت المدينتين واقعتي إطلاق نار تسببتا في مقتل أكثر 31 شخصًا وإصابة العشرات.

واعتبرت السلطات في تكساس أن الهجوم الذي قتل 22 شخصًا بمثابة إرهاب داخلي، ونفذه شاب عمره 21 سنة يحمل أفكارا متطرفة مناصر لنظرية السيادة البيضاء.