الخارجية الأمريكية تصدر بيان حقائق بشأن الفساد في فنزويلا

واشنطن - (أ ش أ):

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بيان حقائق بشأن الفساد والفوضى في فنزويلا في ظل نظام نيكولاس مادورو.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا النظام ينتهك بصفة مستمرة حقوق الإنسان وكرامة مواطني فنزويلا، كما نهب مواردها الطبيعية، ودفع دولة كانت مزدهرة من قبل نحو الخراب الاقتصادي في ظل حكم استبدادي وسياسات اقتصادية مدمرة.

وأضافت أن نظام مادورو تورط في أعمال قتل واحتجاز للمعارضين السياسيين والتدخل في ممارسة حرية التعبير في محاولة محمومة للاحتفاظ بالسلطة.

واستعرض البيان العقوبات الأمريكية على أفراد هذا النظام من المتورطين في عمليات رشوة وغسيل أموال سرقت من شعب فنزويلا فضلا عن تهريب المخدرات والاستيلاء على الذهب من البنك المركزي الفنزويلي وزيادة معدل التضخم على كاهل الشعب وانهيار البنية التحتية بالإضافة إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.