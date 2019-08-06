أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار معهد الأورام اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

الخارجية الأمريكية تصدر بيان حقائق بشأن الفساد في فنزويلا

09:15 م الثلاثاء 06 أغسطس 2019
الخارجية الأمريكية تصدر بيان حقائق بشأن الفساد في فنزويلا

وزارة الخارجية الامريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بيان حقائق بشأن الفساد والفوضى في فنزويلا في ظل نظام نيكولاس مادورو.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا النظام ينتهك بصفة مستمرة حقوق الإنسان وكرامة مواطني فنزويلا، كما نهب مواردها الطبيعية، ودفع دولة كانت مزدهرة من قبل نحو الخراب الاقتصادي في ظل حكم استبدادي وسياسات اقتصادية مدمرة.

وأضافت أن نظام مادورو تورط في أعمال قتل واحتجاز للمعارضين السياسيين والتدخل في ممارسة حرية التعبير في محاولة محمومة للاحتفاظ بالسلطة.

واستعرض البيان العقوبات الأمريكية على أفراد هذا النظام من المتورطين في عمليات رشوة وغسيل أموال سرقت من شعب فنزويلا فضلا عن تهريب المخدرات والاستيلاء على الذهب من البنك المركزي الفنزويلي وزيادة معدل التضخم على كاهل الشعب وانهيار البنية التحتية بالإضافة إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الأمريكية فنزويلا العقوبات الأمريكية البنك المركزي الفنزويلي حقوق الإنسان

الخبر التالى:

قصة "ميت" يخوض معركة لإثبات أنه على قيد الحياة في فرنسا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان