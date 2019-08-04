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    كولومبيا وبنما تضبطان 4.5 طن من الكوكايين في البحر الكاريبي

    07:23 ص الأحد 04 أغسطس 2019
    كولومبيا وبنما تضبطان 4.5 طن من الكوكايين في البحر الكاريبي

    كوكايين

    بوجوتا- د ب أ:

    أعلنت البحرية الكولومبية يوم السبت أن السلطات في كولومبيا وبنما تكمنت خلال عملية مشتركة من ضبط أكثر من 4.5 طن من الكوكايين على متن قارب سريع يعمل بمحرك كان في طريقه إلى أمريكا الوسطى.

    وكان القارب، الذي كان على متنه 5 كولومبيين، في البحر الكاريبي بالقرب من بنما عندما وصلت إليه السلطات.

    وجاء في بيان البحرية الكولومبية " أنه عندما لاحظوا وجود السلطات البحرية البنمية، ألقى الركاب الخمسة للزورق السريع بأكثر من 90 عبوة في البحر، ثم لاذوا بالفرار".

    وأظهرت الاختبارات، التي أجرتها السلطات الكولومبية، أن المادة الموجودة بالعبوات هي مخدر الكوكايين.

    وقالت البحرية الكولومبية إن القيمة السوقية للكوكايين المضبوط تبلغ تقريبا 150 مليون دولار.

    وتعتبر كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم وتتعرض لضغط متزايد من الولايات المتحدة لوقف التجارة غير المشروعة للمخدرات.

    كوكايين البحر الكاريبي كولومبيا بوجوتا بنما

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