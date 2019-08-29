مبعوثة افريقية: السودان مهم للقارة السمراء ونقف دائما مع وحدته واستقراره

الخرطوم - أ ش أ

أكدت المبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي للمرأة بيتا ديوب، أهمية السودان بالنسبة للقارة الأفريقية، مشددة على أن الاتحاد الافريقي يقف دائما مع وحدة واستقرار السودان.

واستقبلت عضوتا مجلس السيادة الانتقالي في السودان عائشة موسى السعيد ورجاء نيكولا عيسى، بالقصر الجمهوري اليوم الخميس المبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي للمرأة والنوع، بيتا ديوب، والوفد المرافق لها الذي ضم ممثلات للمرأة الإفريقية واكاديميات.

وأشادت ديوب، في تصريح صحفي عقب اللقاء، بالتمثيل الذي تحظى به المرأة السودانية، مشيرة إلى نيل المرأة مقعدين فى مجلس السيادة، اختيرت له اثنتان من النساء من صاحبات الخبرة والتجربة التي يحتاجها السودان في المرحلة الراهنة.

وقالت إن الوفد تبادل الآراء والأفكار خلال الاجتماع مع عضوتي مجلس السيادة حول أوضاع المرأة في السودان والقارة الإفريقية بصورة عامة والجهود المبذولة لتمكين المرأة، مضيفة أنها استمعت إلى آراء مهمة من عضوتي المجلس تؤكدان فيها استعدادهما للعمل على دعم المرأة وتحسين أوضاعها الاقتصادية.

وأضافت أن إرسال هذا الوفد النسائي الكبير من الاتحاد الافريقي يؤكد اهتمام الاتحاد بالسودان، مشيرة فى هذا الصدد إلى الدور المهم الذي ساهم به الاتحاد الافريقي في عملية ترتيبات الفترة الانتقالية في السودان.

في غضون ذلك، بحث مجلس السيادة السوداني جهود لجنة طوارئ السيول والأمطار ودور الإعلام الوطني ومساهمته في المرحلة الراهنة وخطوات تحقيق السلام بالبلاد.

وذكر بيان للمجلس أن أعضاءه استمعوا إلى تقرير مفصل من اللجنة الاستراتيجية لطوارئ الأمطار والسيول، قدمة عضو المجلس اللواء ابراهيم جابر، أوضح فيه الجهود التي بذلتها اللجنة وتواصلها ومتابعتها للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد وخطط عملها المستقبلية.

وقدمت عضو المجلس عائشة موسى تقريرا للمجلس حول اللقاءات التي عقدتها مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في السودان، ومبعوث رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.