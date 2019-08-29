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    مقتل 8 جراء انفجار ناجم على الأرجح عن تسرب غاز في غرب أوكرانيا

    12:27 م الخميس 29 أغسطس 2019
    مقتل 8 جراء انفجار ناجم على الأرجح عن تسرب غاز في غرب أوكرانيا

    السلطات الأوكرانية

    كييف- (د ب أ):

    أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الخميس مقتل ثمانية أشخاص جراء انفجار يُعتقد أنه ناجم عن تسربٍ للغاز الطبيعي في مبنى سكني غربي البلاد.

    وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الشرطة احتجزت عاملين اثنين من شركة للمرافق بتهم تتعلق بالإهمال الجنائي.

    ووقع الحادث في مبنى من أربعة طوابق بمدينة دروهوبيتش في ساعة مبكرة صباح أمس، وأسفر عن إصابة سبعة آخرين.

    وبعد فحص شامل للأنقاض، أعلنت السلطات أنها لا تتوقع العثور على مزيد من الضحايا.

    السلطات الأوكرانية الغاز الطبيعي انفجار

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