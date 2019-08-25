ظريف يعلن لقاءه ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة الدول السبع، في فرنسا.

وأضاف ظريف، في تصريحات صحفية، أوردتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، معلقًا على المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني، أن "الطريق أمام طهران صعب لكن الأمر يستحق المحاولة".

ووصل اليوم، محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إلى بلدة بياريتز، بشكل مفاجئ، ودون علم من الوفود المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، المقامة في فرنسا.

وأكد متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف وصل بصورة مفاجئة لمدينة بياريتز حيث تنعقد قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

وكتب المتحدث عباس موسوي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن "زيارة ظريف تأتي تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان للتباحث حول المبادرات الأخيرة بين الرئيسين الإيراني والفرنسي"، فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وشدد على أن ظريف "لن يجري خلال الزيارة أي لقاء أو مباحثات مع الوفد الأمريكي".