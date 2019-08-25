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نصرالله يؤكد مقتل عنصرين من حزب الله في غارة الاحتلال أمس

06:29 م الأحد 25 أغسطس 2019
نصرالله يؤكد مقتل عنصرين من حزب الله في غارة الاحتلال أمس

السيد حسن نصر الله

القاهرة – مصراوي:

أكد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، مقتل عنصريين من المليشيات في غارة دولة الاحتلال الإسرائيلي التي شنها أمس، على ضواحي بيروت أمس.

وقال نصر الله، في وقت سابق من اليوم، إن سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت مساء السبت يمثل تطورا خطيرا جدا.

وفي خطاب بثه التلفزيون قال نصر الله: "المستجد الإسرائيلي الأخير خطير جدا جدا".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية قالت، أمس، إن ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح طفيفة داخل المركز الإعلامي التابع لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية جراء انفجار طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة وسقوطها فوق مبنى المركز.

حسن نصر الله حزب الله اللبناني الاحتلال الإسرائيلي بيروت

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