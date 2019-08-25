نصرالله يؤكد مقتل عنصرين من حزب الله في غارة الاحتلال أمس

القاهرة – مصراوي:

أكد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، مقتل عنصريين من المليشيات في غارة دولة الاحتلال الإسرائيلي التي شنها أمس، على ضواحي بيروت أمس.

وقال نصر الله، في وقت سابق من اليوم، إن سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت مساء السبت يمثل تطورا خطيرا جدا.

وفي خطاب بثه التلفزيون قال نصر الله: "المستجد الإسرائيلي الأخير خطير جدا جدا".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية قالت، أمس، إن ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح طفيفة داخل المركز الإعلامي التابع لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية جراء انفجار طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة وسقوطها فوق مبنى المركز.