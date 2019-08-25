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    بشكل مبدئي.. ترامب يعلن اتفاقًا تجاريًا جديدًا مع اليابان

    04:58 م الأحد 25 أغسطس 2019
    بشكل مبدئي.. ترامب يعلن اتفاقًا تجاريًا جديدًا مع اليابان

    دونالد ترامب

    واشنطن- (د ب أ):

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة واليابان توصلتا من حيث المبدأ إلى اتفاق تجاري جديد.

    وقال ترامب في كلمة أدلى بها على هامش مشاركته في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى: "نعمل على اتفاق مع اليابان منذ فترة طويلة، وقد اتفقنا من حيث المبدأ"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

    ولم تتضح على الفور تفاصيل الاتفاق، غير أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر قال إن الاتفاق سيفتح الأسواق أمام منتجات إضافية بقيمة سبعة مليارات دولار.

    اليابان دونالد ترامب اتفاق تجاري قمة مجموعة السبع

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