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    إخلاء شاطئ في برشلونة بعد العثور على جسم متفجر في الماء

    04:53 م الأحد 25 أغسطس 2019
    إخلاء شاطئ في برشلونة بعد العثور على جسم متفجر في الماء

    شاطئ

    برشلونة- (د ب أ):

    أخلت الشرطة الإسبانية شاطئا في مدينة برشلونة، الأحد، بعد العثور على جسم متفجر في المياه.

    وغردت الشرطة على موقع تويتر، أن الحادثة وقعت في شاطئ "بلايا دي سانت سبستيا" وهو أقصى الشواطئ الجنوبية في المدينة الكتالونية.

    وطالبت الشرطة المصطافين باتباع تعليمات الأمن، وكتبت صحيفة "إلبيريوديكو" الإسبانية أن الجسم المتفجر ربما كان من مخلفات الحرب الأهلية الإسبانية.

    وذكرت وسائل إعلام استنادا إلى الشرطة أنه من المنتظر أن يقوم خبراء بإبطال مفعول الجسم المتفجر غدا الاثنين.

    وعُثر على هذا الجسم على مسافة 25 مترا من الشاطئ، وتحت عمق ثلاثة أمتار.

    وأضافت وسائل الإعلام ان الشاطئ سيظل مغلقا لحين إبطال مفعول الجسم المتفجر.

    إخلاء شاطئ في برشلونة جسم متفجر الشرطة الإسبانية

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