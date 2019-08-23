تراجع الأسهم الأمريكية بسبب تصاعد الحرب التجارية مع الصين

نيويورك - (د ب أ):

تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السندات مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب إعلان الصين اعتزامها فرض رسوم جديدة على مجموعة من السلع الأمريكية وتصريحات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي بشأن الفائدة الأمريكية.

وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا بمقدار 73ر56 نقطة أي بنسبة 94ر1%، إلى 22ر2866 نقطة في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 29ر502 نقطة أي بنسبة 91ر1% إلى 95ر25749 نقطة.

كما تراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا 19ر209 نقطة أي بنسبة 62ر2% إلى 22ر7782 نقطة

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية بعد يومين من الارتفاع في أعقاب تصريحات جيرم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي التي عززت التكهنات بشأن اعتزام البنك خفض الفائدة خلال الشهر المقبل.