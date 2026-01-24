انتهاء اليوم الأول من جولة المفاوضات الثلاثية بشأن الأزمة الأوكرانية

(د ب أ)

اتفقت اليوم الجمعة، الأطراف المشاركة في الاجتماع الثلاثي بشأن الأزمةالأوكرانية، المنعقد في أبو ظبي، على مواصلة الحوار غدا السبت 24 يناير 2026، حسبما أفادت وكالة" تاس" الروسية.

وانطلقت المحادثات اليوم، في أبوظبي، ومن المقرر أن تستمر على مدى يومين، في إطار جهود تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

والتقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم، رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية التي تضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا و وأوكرانيا والتي تستضيفها بلاده.

وأوضحت وكالة "تاس" أن "الأطراف المشاركة في الاجتماع بشأن أوكرانيا في أبوظبي سترفع تقاريرها إلى عواصمها حول النتائج الأولية للمحادثات، وقد اختتمت المشاورات في 23 (يناير /كانون الثاني)".

ونقلت الوكالة عن مصدر، لم تذكر اسمه، قوله :"وفقا للتقاليد، سيتم إبلاغ العواصم عن المراحل الأولية، وقد اكتملت المشاورات اليوم وستستأنف غدا".

ويشارك في المحادثات ستيف ويتكوف، وجاويد كوشنير مبعوثا الرئاسة الأمريكية، وإيجور كوستيوكوف رئيس الإدارة العامة في هيئة الأركان الروسية، وكيريل بودانوف مدير مكتب الرئيس الأوكراني وروستم أوميروف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني وعدد من كبار المسؤولين المعنيين من روسيا وأوكرانيا.