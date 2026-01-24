أولى جلسات محاكمة إبراهيم سعيد في دعوى متجمد نفقة جديدة

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة النزهة لشئون الأسرة، أولى جلسات الدعوى رقم 32 لسنة 2026 أسرة النزهة، والمقامة ضد اللاعب السابق إبراهيم سعيد، بشأن امتناعه عن سداد النفقة الشهرية لابنتيه.

وأقامت ابنتا اللاعب دعوى حبس لمدة شهر ضد والدهما، للمطالبة بمتجمد نفقة بلغت قيمته 240 ألف جنيه، وذلك بعد بلوغهما السن القانونية، لإلزامه بأداء النفقة المستحقة، في الدعوى المقيدة برقم 32 لسنة 2026 أسرة النزهة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى خلال الجلسة المحددة للفصل في الطلبات المقدمة