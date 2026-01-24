إعلان

أولى جلسات محاكمة إبراهيم سعيد في دعوى متجمد نفقة جديدة

كتب : مصراوي

06:00 ص 24/01/2026

إبراهيم سعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تنظر محكمة النزهة لشئون الأسرة، أولى جلسات الدعوى رقم 32 لسنة 2026 أسرة النزهة، والمقامة ضد اللاعب السابق إبراهيم سعيد، بشأن امتناعه عن سداد النفقة الشهرية لابنتيه.

وأقامت ابنتا اللاعب دعوى حبس لمدة شهر ضد والدهما، للمطالبة بمتجمد نفقة بلغت قيمته 240 ألف جنيه، وذلك بعد بلوغهما السن القانونية، لإلزامه بأداء النفقة المستحقة، في الدعوى المقيدة برقم 32 لسنة 2026 أسرة النزهة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى خلال الجلسة المحددة للفصل في الطلبات المقدمة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم سعيد دعوى نفقة متجمد نفقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

معرض القاهرة للكتاب 2026.. أين تذهب غدًا السبت؟
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب 2026.. أين تذهب غدًا السبت؟
"بعد احتفاله بعيد ميلادها".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة أمير توفيق
مصراوي ستوري

"بعد احتفاله بعيد ميلادها".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة أمير توفيق
الخارجية الأمريكية: كل الخيارات مطروحة بشأن إيران وترامب يراقب الأوضاع
شئون عربية و دولية

الخارجية الأمريكية: كل الخيارات مطروحة بشأن إيران وترامب يراقب الأوضاع
وكيل اتصالات النواب: قرار الهواتف يحمي الوكيل وليس الصناعة.. وأسعار الموبايلات
أخبار مصر

وكيل اتصالات النواب: قرار الهواتف يحمي الوكيل وليس الصناعة.. وأسعار الموبايلات
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟