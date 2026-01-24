إعلان

موعد بداية الترم الثاني 2026.. تعرف على التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

06:00 ص 24/01/2026

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2026، مؤكدة أن بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ستكون يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، وذلك وفقًا لما هو مُعلن بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 دون أي تعديل.

كما حددت الوزارة موعد نهاية الترم الثاني 2026 ليكون يوم الخميس 11 يونيو 2026، ليشمل الفصل الدراسي الثاني فترة الدراسة والامتحانات وفقًا للضوابط المعتمدة.

يذكر أنه، انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من أداء الامتحانات أمس الخميس 22 يناير 2026 بجميع المحافظات لتبدأ إجازة نصف العام 2026 للطلاب بجميع المراحل رسميًا.

