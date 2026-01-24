أول قرار من حسام حسن وابنته بخصوص أزمة الخطوبة

أعلنت يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد بعض المواقع والقنوات التلفزيونية، بسبب الأخبار الكاذبة التي نشرت تجاهها خلال الساعات الماضية وكذلك التجاوز في حق التوأم أيضًا من بعض الأشخاص.

وكتب يارا حسام حسن، عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كلف كابتن حسام حسن مكتب الاستاذ، أشرف عبد العزيز المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما نشر من أكاذيب وتشويه يخص نجلته الاستاذة، يارا حسام حسن ويخص خطوبتها السابقة، علي بعض المواقع والصفحات".

وأضاف: "كذلك متابعة مكتب الاستاذ أشرف عبد العزيز كمستشار قانوني للتوأم كابتن حسام وإبراهيم حسن، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد بعض البرامج علي قناة خاصة وقنوات يوتيوب تم استخدامها للاساءة الشخصية واللفظية ضد التوأم، بعيد عن النقد الفني وكلف سيادته بما يراه مناسب بخصوص أي إساءة".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، أن خطيب يارا حسام حسن السابق، أقام دعوة قضائية ضدها، بسبب عدم إعادة بعض المشغولات الذهبية والألماس، التي تم تقديمها لها خلال فترة الخطوبة.

ويذكر أن حسام حسن، كان قاد منتخب مصر إلى احتلال المركز الرابع ببطولة أمم أفريقيا، حيث تلقى الفراعنة الهزيمة أمام نيجيريا، في مباراة تحديد المركز الثالث، بركلات الترجيح.

