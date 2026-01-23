قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟

كتبت- آية محمد:

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تحركات قوية خلال الأسبوع، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6155 جنيهًا بنهاية تعاملات السبت الملضي إلى 6600 جنيهًا بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة، بزيادة قدرها 455 جنيهًا للجرام.



وعلى الصعيد العالمي، صعدت أسعار الذهب بقوة، حيث ارتفعت الأونصة من 4596 دولارًا في بداية الأسبوع إلى 4928 دولارًا، محققة مكاسب بلغت 332 دولارًا خلال نفس الفترة.

تحركات الذهب في السوق المصري

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6155 جنيهًا بنهاية تعاملات السبت، ثم ارتفع يوم الأحد إلى 6175 جنيهًا للجرام.

وواصل الذهب صعوده يوم الاثنين مسجلًا 6235 جنيهًا، قبل أن يقفز يوم الثلاثاء إلى 6355 جنيهًا للجرام.

وارتفع يوم الأربعاء إلى 6525 جنيهًا، ثم تراجع قليلًا يوم الخميس إلى 6490 جنيهًا للجرام، قبل أن يعاود الارتفاع اليوم الجمعة مسجلًا 6600 جنيهًا للجرام، وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع.

تحركات الذهب في السوق العالمي

استقرت أونصة الذهب عند 4596 دولارًا بنهاية تعاملات السبت والأحد، ثم قفزت يوم الاثنين إلى 4669 دولارًا.

وواصلت الأسعار صعودها يوم الثلاثاء مسجلة 4737 دولارًا، ثم ارتفعت بقوة يوم الأربعاء إلى 4846 دولارًا للأونصة.

وفي يوم الخميس، زادت الأسعار إلى 4863 دولارًا، قبل أن تواصل مكاسبها بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة مسجلة 4928 دولارًا للأونصة.

