اليوم.. محاكمة 117 متهماً بخلية الهيكل الإداري

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 24/01/2026

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، نظر محاكمة 117 متهماً بخلية الهيكل الإداري، في القضية رقم 18599 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر تولوا خلال الفترة من مطلع عام 2020 وحتى 12 ديسمبر 2022 قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك بقيادة بهيكل جماعة الإخوان.

كما وُجه للمتهمين من الخامس والعشرين وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما وُجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ولآخرين تهم حيازة أسلحة نارية.

