العمل: التفتيش على 1011 منشأة وتحرير 410 محاضر سلامة خلال أسبوع

أعلنت وزارة العمل عن نتائج جهود الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية خلال أسبوع واحد، في الفترة من 15 إلى 21 يناير 2026، على مستوى محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، وضمن خطة تكثيف الرقابة الميدانية على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وبحسب بيان، أوضحت الوزارة، أن أعمال التفتيش شملت المرور على 1011 منشأة، إلى جانب إعادة التفتيش على 481 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها، وأسفرت الحملات عن استيفاء 188 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير 410 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتلك الاشتراطات.

وأضاف البيان أنه تم منح 776 منشأة مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها نظرًا لجديتها في استكمال متطلبات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إحالة 56 منشأة إلى مديري المديريات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصدور 36 توصية بالغلق في الحالات التي تمثل خطورة مباشرة على العاملين أو المنشآت.

وفي إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 44 لجنة تفتيش على 100 منشأة صناعية، وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة كأحد متطلبات الترخيص، كما شاركت مع وزارة التنمية المحلية في 157 لجنة تراخيص للمحلات العامة، جرى خلالها المرور على 385 منشأة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019.

وأشار البيان إلى أن جهود السلامة والصحة المهنية شملت أيضًا حضور لجنتي تحكيم طبي تم خلالهما عرض 14 حالة عمالية، والمشاركة في 45 لجنة سلامة وصحة مهنية لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة داخل مواقع العمل.

وفي إطار الدور التوعوي للوزارة، تم تنظيم 16 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تنفيذ 3 مبادرات توعوية تحت عنوان «سلامتك تهمنا»، للتعريف بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرارات الوزارية الحديثة ذات الصلة.

كما شاركت الوزارة في 7 لجان خماسية، عُرض خلالها 92 حالة عمالية، بهدف توفير عمل مناسب أو الموافقة على الخروج للمعاش، إلى جانب المشاركة في 36 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن، جرى خلالها التفتيش على 256 منشأة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الجهود المكثفة، التي تم تنفيذها خلال 7 أيام فقط، تأتي في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحد من الحوادث والإصابات داخل مواقع العمل، بما يحقق بيئة عمل آمنة ولائقة، ويصون حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.



