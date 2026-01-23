معرض القاهرة للكتاب 2026.. أين تذهب غدًا السبت؟

يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته في ثالث أيام الافتتاح للجمهور، ويقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية والعلمية التي تناسب جميع الفئات، إذ يشهد المعرض يوم غدٍ السبت 24 يناير 2026، فعاليات متعددة في مناطق مختلفة، بدءًا من ورش الأطفال، مرورًا بالصالونات الثقافية، وصولًا إلى الندوات المتخصصة والملتقيات والمؤتمرات.

وأوضحت خريطة معرض الكتاب، أنه من بين تلك الفعاليات المقامة غدًا في ركن الورش الفنية تقديم نشاط “من يتوقف عن القراءة ساعة… يتأخر قرون” في الساعة 3:30 عصرًا، ثم ورشة “التربية بالفن” للدكتورة سيهار صلاح في الساعة 4:30 مساءً، يليها عرض مسرحي بعنوان “بيت وثلاثة قلوب” تأليف عزة أنور في الساعة 5:30 مساءً.

وويقدم ركن الورش الفنية أيضًا خلال يومه ورشة تفاعلية عن “المعالم الأثرية وتأثير المناخ عليها” للدكتورة جيهان حسن في الساعة 6:30 مساءً، إضافة إلى ورشة حكي وعرائس في الساعة 5:30 مساءً، وورشة “مواهب الأطفال” في الساعة 6:30 مساءً، مما يجعل الركن وجهة مثالية للعائلات الباحثة عن أنشطة تربوية وترفيهية للأطفال.

وفي الصالون الثقافي (بلازا 2) تتواصل الفعاليات المؤسسية، إذ يفتح “الجهاز المصري للملكية الفكرية” باب النقاش حول “الملكية الفكرية والصناعات الثقافية والإبداعية: من الحماية إلى الاستثمار” في الساعة 12 ظهرًا وحتى 1:30 ظهرًا، بمشاركة علي عبد المنعم محمد العدل، مروة حلمي، والدكتور هشام عزمي، ويدير الجلسة الدكتور سعيد المصري.

وفي الساعة 2:30 عصرًا، يقام حوار بعنوان “جيل يكتب العالم بطريقته” حول كتابة الذات في الرواية الحديثة، بمشاركة حنين الصايغ من لبنان، وضحى صلاحليلى عبدالله من عمان، ونهلة كرم، وتدير الجلسة سمر علي.

ويشهد الصالون احتفاليات خاصة بشخصية المعرض "نجيب محفوظ"، إذ يُقام لقاء بعنوان "الرواية والتاريخ: التحولات السياسية والاجتماعية في سرديات نجيب محفوظ" في الساعة 4:30 مساءً، بمشاركة الدكتور أحمد زكريا الشلق، الدكتور أحمد الشربيني، رشا عدلي، وطلال الفيصل، ويدير الجلسة الكاتب حسن حافظ، ويقدم الصالون الثقافي أيضًا عرضًا لـ"مئويات أحمد منيب" تحت عنوان: "صوت النوبة الخالد" في الساعة 6:30 مساءً، بمشاركة خالد منيب.

وفي "ملتقى الإبداع" (بلازا 1) تتواصل جلسات “ملتقى شعراء الجامعات”، إذ يُقدم اللقاء الثالث لشعراء جامعة أسيوط في الساعة 12:30 ظهرًا، يتضمن قراءة أعمال الطلاب مع تحليل نقدي يقدمه الناقدان الدكتورة أسماء عبد الرحمن، و الدكتور خلف عبد المعطي.

وفي الساعة 2:30 عصرًا، يقام حوار حول “الأعمال القصصية” مع شريف عبد المجيد من “جامع العملات القديمة”، يناقشها كل من أمل سالم والدكتور صلاح السروي، ويدير الجلسة الدكتور محمد صلاح الدين. كما يختتم الملتقى جلساته في الساعة 4:30 مساءً بعرض “الأعمال الشعرية” تحت عنوان “باغته الوحش (فصحى)” للشاعر حاتم الأطير.

أما “الندوات المتخصصة” في بلازا 1 فتتضمن مجموعة جلسات علمية وثقافية، حيث تنطلق الجلسة الثانية في الساعة 12 ظهرًا حتى 1:30 ظهرًا بعنوان “حياة مختار”، بمشاركة الدكتور خالد البغدادي، والدكتور عماد أبو غازي، والدكتور محمد العلاوي، وتدير الجلسة شريف عارف.

ويُناقش في الساعة 2:30 عصرًا موضوع "سعد زغلول والوطنية المصرية" ترجمة الدكتور رفعت السيد علي، فيما يواصل المعرض فعالياته بجلسات متنوعة تشمل: "المذاهب الأدبية والنقدية وإشكالات الهوية"، و"التفسير الأدبي للقرآن الكريم عند شكري عياد"، و"دائرة الإبداع والبحث عن الهوية عند شكري عياد"، وتديرها مجموعة من المتخصصين.

وعلى صعيد “المؤتمرات” (بلازا 3) يتواصل مؤتمر “شكري عياد.. آفاق المشروع النقدي وقضايا الواقع” بجلسات متعددة، تبدأ الجلسة الافتتاحية في الساعة 12:30 ظهرًا بكلمة رئيس المؤتمر الدكتور سامي سليمان وكلمة الأسرة تقدمها الدكتورة هدى عياد، ثم يتناول المؤتمر في جلساته المختلفة قضايا الهوية والترجمة والنقد الأسلوبي، ويشارك فيها عدد من الأكاديميين مثل الدكتور جمال مقابلة، والدكتور سامي سليمان، والدكتور مجدي توفيق، والدكتور أيمن تعيلب، والدكتور خيري دومة، وغيرها من الأسماء.

كما يشهد اليوم في القاعة الدولية (بلازا 2) فعاليات “كتاب وجوائز” بحضور المخرج غنام غنام، إذ تُعقد جلسة في الساعة 12:30 ظهرًا بمشاركة عبد الحكيم رخيه وغنام غنام ومحمد سرور وهاني قدري، يديرها باسم صادق، وتتناول المسرحيات الموجهة للأطفال في الهيئة العربية للمسرح بالشارقة، وفي الساعة 2:30 عصرًا تعقد جلسة حول "تأسيس جائزة البريكس".

ويضم برنامج اليوم أيضًا فعاليات ثقافية متنوعة مثل لقاء مع رئيس تحرير مجلة “علاء الدين” الكاتب حسين الزناتي في الساعة 2 ظهرًا، وورش علمية في الساعة 3:20 عصرًا، إلى جانب محاضرات مهمة مثل “مصابيح فلاح” للدكتورة عائشة الغيص من الإمارات في الساعة 4:30 عصرًا، وندوة بعنوان “ملهم باختلاف” لذوي الهمم في الساعة 5:00 مساءً، ثم حفل توقيع كتاب في الساعة 6:00 مساءً.

وللاطلاع على باقي برامج المعرض الثقافية غدا يمكنك ذلك عن طريق الاطلاع على المرفقات.

