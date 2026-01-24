بوليتيكو: إدارة ترامب تضع تكتيكات جديدة لتغيير النظام في كوبا

وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكتيكات جديدة لدفع تغيير النظام في كوبا، عن طريق فرض حصار كامل على واردات النفط إلى الدولة الكاريبية، وفق الصحيفة الأمريكية بوليتيكو.

ونقلت بوليتيكو، عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على الخطة الأمريكية تأكيدهم إن إدارة ترامب وضعت تكتيكات جديدة لدفع تغيير النظام في كوبا.

وأكد المسؤولين، أنه خلال الفترة الماضية سعى بعض منتقدي الحكومة الكوبية في الإدارة الأمريكية إلى هذا التصعيد، بدعم من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وبحسب بوليتيكو فإن المسؤولين الثلاثة رفضوا الكشف عن هويتهم، مؤكدين أنه لم يتخذ أي قرار بعد بشأن الموافقة على هذه الخطوة، لكنها قد تكون من بين مجموعة الإجراءات المحتملة التي عرضت على ترامب لإجبار كوبا على إنهاء الحكم.

وأشار المسؤولين الأمريكيين، إلى أن منع وصول شحنات النفط الجزيرة سيكون بمثابة خطوة متقدمة عن تصريح ترامب الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة ستوقف واردات كوبا من النفط من فنزويلا، التي كانت موردها الرئيسي للنفط الخام.

وفقًا للمصادر الثلاثة، مازال هناك نقاشات مستمرة داخل البيت الأبيض حول ما إذا كان من الضروري أصلاً اللجوء إلى هذا الإجراء، لأن أزمة النفط الفنزويلية الأخيرة إلى خنق الاقتصاد الكوبي المتعثر.

قال أحد المصادر الثلاثة، إن الطاقة هي سلاح الولايات المتحدة الأقوى للقضاء على النظام.