قوات الاحتلال تطلق نار كثيف على خان يونس بغزة

كتب : مصراوي

12:27 ص 24/01/2026

قوات الاحتلال تطلق نار كثيف على خان يونس بغزة أرش

وكالات

أفادت قناة الجزيرة بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت مساء اليوم الجمعة، نيرانا كثيفة على المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن صدمته البالغة إزاء استمرار قتل المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

قال مدير المكتب أجيث سونجاي، إن الأزمة في غزة لم تقترب حتى من نهايتها، مشيرًا إلى أن الناس يموتون يوميًا، سواء في الهجمات الإسرائيلية، أو بسبب استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية، خاصة المتعلقة بالإيواء، ما أدى إلى وقوع وفيات نتيجة البرد وانهيار المباني على من فيها.

قوات الاحتلال تطلق نار على خان يونس خان يونس بغزة الآليات العسكرية الإسرائيلية

