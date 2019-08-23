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    الجيش اليمني يحرر آخر قمة في سلسلة جبال البياض بمديرية نهم

    06:52 م الجمعة 23 أغسطس 2019
    الجيش اليمني يحرر آخر قمة في سلسلة جبال البياض بمديرية نهم

    الجيش اليمني - أرشيفية

    عدن - (أ ش أ):

    حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الجمعة، آخر قمة في سلسلة جبال البياض بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية المتمردة.

    وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة - في بيان أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)- أن قوات الجيش الوطني حررت جبل الغنيمي، وتواصل التقدم باتجاه منطقة الكحل، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية.

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