رئة الأرض تحترق.. ماذا يحدث في غابات الأمازون بالبرازيل؟ (صور وفيديو)

القاهرة – مصراوي:

تهكم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من تحميله مسئولية حرائق غابات الأمازون، قائلًا إنهم كانوا يلقبونه بـ"المنشار" نسبة إلى دعوته لقطع أشجار الغابات، قبل أن يلقبونه حاليًا بـ"نيرون" لاتهامه بالوقوف وراء الحرائق الكبيرة التي تلتهم ما يطلق عليها "رئة الأرض".

تعد غابات الأمازون أكبر الغابات المطيرة، وهي مخزون استراتيجي للكربون الذي يتسبب في إبطاء عملية الاحتباس الحراري للكرة الأرضية.

وخلال الأيام الماضية انتشرت صورا صادمة لحجم الحرائق وصور الحيوانات النافقة والمصابة بفعل الحرائق الضخمة، وذكر المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء إنه تم تسجيل أكثر من 72 ألف حريق هذا العام بغابات الأمازون، بمعدل يرتفع بنسبة 83% عن عام 2018، وهو الأعلى منذ عام 2013.

الحرائق التي يمكن رؤيتها من الفضاء، قالت عنها وكالة أبحاث الفضاء في البرازيل إنها تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في مدينة ساو باولو، إحدى أكبر المدن البرازيلية يوم الإثنين.

وفي بيان لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) جاء أنه: "تم ربط شدة الجفاف وتواتره بزيادة في إزالة الغابات وتغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية"، بالحرائق.

فيما صرح ريكاردو ميللو، رئيس برنامج الأمازون العالمي للصندوق العالمي للطبيعة، إن الحرائق كانت نتيجة لزيادة إزالة الغابات التي تشهدها البلاد مؤخرا.

