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    ترامب: رئيس الوزراء البريطانى سيكون مهمًا للغاية للمملكة المتحدة

    11:31 م الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    ترامب: رئيس الوزراء البريطانى سيكون مهمًا للغاية للمملكة المتحدة

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب ا):

    أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، ووصفه بأنه "سيكون مهما للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة "، وجاء ذلك قبل أول لقاء رسمي بينهما في مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى الذي تستضيفه فرنسا خلال أيام.

    وقال ترامب في تصريح بالبيت الأبيض "أعتقد أن جونسون سيكون رئيس وزراء عظيما ".

    وأضاف "أعتقد أنه سيكون أكثر امتيازا"، في مقارنة محتملة مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماى ، التي قدم لها ترامب من حين آخر نصائح لم تطلبها حول كيفية إدارة المفاوضات حول البريكست .

    وتقول الإدارة الأمريكية إنها تريد التوصل إلى اتفاقية تجارية مع بريطانيا بمجرد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

    ومن المقرر أن يزور جونسون – الذي يتخذ موقفا متصلبا إزاء البريكست – برلين غدا الأربعاء قبيل مشاركته في مؤتمر الدول الصناعية السبع، غير أن المستشارة أنجيلا ميركل استبعدت إعادة فتح باب المباحثات معه حول موضوع مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

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