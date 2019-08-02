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ترامب يبحث تعزيز التعاون مع بريطانيا في اتصال هاتفى مع جونسون

05:52 م الجمعة 02 أغسطس 2019
ترامب يبحث تعزيز التعاون مع بريطانيا في اتصال هاتفى مع جونسون

بوريس جونسون وترامب

واشنطن - (د ب أ):

ذكر البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحث المزيد من التعاون مع بريطانيا في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وأضاف البيت الأبيض إن الاتصال الهاتفى الذى جرى أمس الخميس بين ترامب وجونسون تطرق إلى موضوعات تتعلق بالتجارة وشبكات اتصالات الجيل الخامس القادمة.

وأعاد الرئيس التأكيد على تقديره القوي للعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأشار إلى تطلعه للقاء رئيس الوزراء خلال قمة مجموعة السبع في بلدة بياريتس بفرنسا في وقت لاحق من الشهر الجاري، حسبما جاء في بيان البيت الأبيض.

كان ترامب قد صرح الأسبوع الماضي بأنه يعمل على اتفاق تجارة "مهم للغاية" مع جونسون الذي تولى مقاليد السلطة في لندن في 24 يوليو المنصرم.

وقال ترامب إن البلدين تعرضتا "لعراقيل في مجال التجارة" جراء علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه بالإمكان بذل المزيد في العلاقات التجارية الأمريكية البريطانية بمجرد أن ترحل بريطانيا من التكتل الأوروبي "بريكست".

وسيكون بإمكان بريطانيا التفاوض بشأن اتفاقيات تجارة مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد رحيلها، وقال جونسون إن إبرام اتفاق تجاري فيما بعد بريكست مع الولايات المتحدة يعد أولوية.

دونالد ترامب بوريس جونسون بريطانيا واشنطن

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