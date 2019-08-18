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    "داعش" يعلن مسئوليته عن الهجوم الانتحاري على حفل زفاف بأفغانستان

    02:50 م الأحد 18 أغسطس 2019
    "داعش" يعلن مسئوليته عن الهجوم الانتحاري على حفل زفاف بأفغانستان

    داعش

    كابول - أ ش أ

    أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في مدينة كابول الأفغانية الليلة الماضية، وأسفر عن مقتل 63 شخصًا.

    وكشف (داعش) عن هوية منفذ الهجوم والذي يُدعى أبو عاصم الباكستاني، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الأحد.

    من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، إن الهجوم وقع الليلة الماضية داخل أحد الفنادق بالعاصمة الأفغانية، وأسفر عن مقتل 63 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 182 آخرين.

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    داعش هجوم انتحاري أفغانستان كابول

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