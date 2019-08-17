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    ترودو يناقش هاتفيا مع ترامب الأوضاع في هونج كونج والعلاقة مع الصين

    01:02 ص السبت 17 أغسطس 2019
    ترودو يناقش هاتفيا مع ترامب الأوضاع في هونج كونج والعلاقة مع الصين

    رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو

    أوتاوا- أ ش أ:

    ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، هاتفيا اليوم الجمعة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تطور الأوضاع في هونج كونج واتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية.

    وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن ترودو، وترامب أكدا مجددا دعمهما لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة ورحبا بالعمل الجاري من أجل التصديق عليها.

    وناقش الزعيمان العلاقات مع الصين، بما في ذلك اعتقال الكنديين والتطورات المستمرة في هونج كونج. كما ناقشا التحديات الحالية في الاقتصاد العالمي وتطلعا إلى إجراء مباحثات إضافية حول هذه المسألة وغيرها عند لقاءهما في قمة مجموعة السبع القادمة في فرنسا.

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