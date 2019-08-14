اليونان: فرق الإطفاء تسيطر جزئيا على حرائق غابات بجزيرة وابية

أثينا- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة بصورة جزئية، على حرائق غابات بجزيرة وابية اليونانية بعد ثلاثة أيام من اشتعالها، إلا أن خطر اندلاع حرائق جديدة لا يزال مرتفعا.

وتشارك 7 طائرات و9 مروحيات في إخماد الحرائق. وقامت إيطاليا بإرسال طائرتين بعدما طالبت اليونان الاتحاد الأوروبي بإرسال مساعدات عاجلة.

ونقلت محطة "إي.آر.تي" اليونانية عن متحدث باسم فرق الإطفاء القول :"الوضع أفضل، إلا أن بؤر حرائق لا تزال تظهر".

وشارك المئات من رجال الإطفاء والمتطوعين للحيلولة دون انتشار الحريق، التي بلغ اتساعه 11 كيلومترا، من الامتداد إلى مناطق سكنية على الجزيرة.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن حدوث إصابات أو أضرار واسعة في المنازل. وتم السماح بعودة سكان قرية كان تم إجلاؤهم منها في اليوم السابق.

ووفقا لتقديرات السلطات المحلية، فإن الحريق تسبب في دمار نحو 2500 هكتار من غابات الصنوبر المحمية.

واندلعت حرائق في العديد من مناطق اليونان خلال الأيام الماضية بعد موجة الطقس الحار والجاف المستمرة منذ أسابيع.