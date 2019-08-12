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    الملك سلمان يلتقي ولي عهد أبوظبي في الديوان الملكي

    03:28 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    الملك سلمان يلتقي ولي عهد أبوظبي في الديوان الملكي

    الملك سلمان ومحمد بن زايد

    القاهرة- (مصراوي):

    التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، في الديوان الملكي بقصر منى، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

    وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

    حضر اللقاء، الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

    كما حضره من الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الأستاذ علي بن حماد الشامسي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة.

    ووصل ولي عهد ابوظبي، الاثنين، إلى مدينة جدة السعودية. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وسفير دولة الإمارات لدى السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

    الملك سلمان محمد بن زايد آل نهيان أبوظبي محمد بن سلمان

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