بالأرقام التفصيلية.. أعداد حجاج الخارج والداخل والقوى العاملة هذا العام

القاهرة- (مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، عن نتائج إحصاءات الحج لهذا العام، حيث بلغ إجمالي الحجاج (2489406) حجاج، منهم (1855027) حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (634 ألف و379) حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67 بالمائة)، وفق صحيفة "عاجل" السعودية.

وبحسب هيئة الإحصاء السعودية، بلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1385234) حاجًّا، وبلغ عدد الحاجَّات من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1104172) حاجَّة.

وبمقارنة إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بأعداد حجاج العام الماضي 1439هـ، يتضح زيادة أعداد حجاج هذا العام بواقع (117731)؛ حيث بلغ إجمالي أعداد حجاج العام السابق.

حُجاج الخارج

وفيما يخص الحجاج القادمين من خارج المملكة، فقد بلغ عدد حجاج دول مجلس التعاون الخليجي (31 ألف و884) حاجًّا بنسبة (2 بالمائة)، وبلغ عدد حجاج الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي (414 ألف و750) حاجًّا بنسبة (22 بالمائة)، وبلغ عدد حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية (1126633) حاجًّا بنسبة (61 بالمائة).

أما حجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية، فقد بلغت أعدادُهم (187 ألف و814) حاجًّا بنسبة (10 بالمائة)، وبلغ عدد حجاج الدول الأوروبية (67054 ألف) حاجًّا بنسبة (4%)، بينما بلغ عدد حجاج دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا (26 ألف و892) حاجًّا بنسبة (1 بالمائة)

ووصل (1741568) حاجًّا من الحجاج القادمين من خارج المملكة عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (96209) منهم عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (17 ألف و250) حاجًّا، وتنوعت كثافة وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية على عدة فترات زمانية.

ووصل (614919) حاجًّا من خارج المملكة خلال الفترة من بداية الموسم وحتى 18 من ذي القعدة، بينما وصل (808 آلاف و311) حاجًّا خلال الفترة (من 19 إلى 29) من شهر ذي القعدة، واستكمل (431 ألف و797) حاجًّا وصولهم إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة (من 1 إلى 8) من شهر ذي الحجة.

حُجاج الداخل

وعلى مستوى حجاج الداخل، بلغ إجمالي عددهم هذا العام (634 ألفًا و379) حاجًّا، شاملًا المقيمين فيها بصفة مؤقتة خلال موسم الحج، بلغ عدد الحجاج غير السعوديين منهم (423 ألف و376) حاجًّا غير سعودي.

وبلغ عدد الحجاج السعوديين منهم (211003 ألف) حجاج سعوديين، وقامت الهيئة بحصر أعداد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من داخل المملكة سعوديين وغير سعوديين عن طريق مراكز إحصاءات الحج الواقعة على مداخل مكة المكرمة.

وبلغت نسبة الحجاج القادمين إليها من داخل المملكة عن طريق (جدة/مكة) السريع ما نسبته (34.7 بالمائة) وطريق (الشرائع/مكة) ما نسبته (27.7 بالمائة)، وطريق (المدينة/مكة) ما نسبته (19.3 بالمائة).

وكانت بقية الطرق الثلاث الأخرى، وهي: طريق (الجنوب/مكة)، وطريق (الطائف/مكة)، وطريق (جدة/ مكة) القديم بنسبة مقدارها (15.7 بالمائة) يضاف إلى ذلك القادمين عن طريق قطار الحرمين وبلغت النسبة (2.6 بالمائة).

وشهدت أيام السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة توافد ما نسبته (82.5 بالمائة) من إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة، أما من حيث أعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة هذا العام فقد بلغت (32978) سيارة.

القوى العاملة

وفيما يخص أعداد القوى العاملة للجهات التي قدَّمت خدماتها لضيوف الرحمن هذا الموسم من كافة القطاعات فقد بلغ إجمالي عدد القوى العاملة المشاركة في خدمة الحجاج أكثر من 350 ألف شخصًا.

ويمثل هذا العدد أكثر من 47 جهةً حكومية وخاصة مشاركة في تقديم أكثر من 353 خدمة رئيسة وفرعية، حيث بلغ إجمالي عدد القوى العاملة التي تقدم خدمات الإشراف والمتابعة على أعمال الحج من 6 جهات 6336 مشرفًا ومشرفة.

وبلغ إجمالي القوى العاملة التي تقدم خدمات الحج العامة 257 ألف و763 موظفًا وموظفةً، من 21 جهةً، وتجاوز إجمالي عدد القوى العاملة في خدمات الحجاج الصحية والطبية 30 ألفًا و908 موظفين وموظفات من 3 جهات.

أما القوى العامة التي تقدِّم خدمات نقل الحجاج والبريد والخدمات اللوجستية (الشحن، والبريد، والإمداد) فقد بلغت 38750 موظفًا وموظفةً من 8 جهات، فيما بلغت أعداد القوى العاملة في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 7098 موظفًا وموظفةً من 4 جهات، بالإضافة لعمل 9975 متطوعَا ومتطوعة في مجال خدمة كبار السن، التوجيه والإرشاد، علاقات الحجاج، الترجمة، وفي المجال الصحي والإعلامي.

العدّ الشامل

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعتمد أسلوب العد الشامل لجميع حجاج الداخل؛ حيث تقوم الهيئة عن طريق مراكزها المنتشرة على مداخل مدينة مكة المكرمة بالعد الفعلي لحجاج الداخل، أما حجاج الخارج فإن المديرية العامة للجوازات.

وتتولى الهيئة حصرهم عـن طريق مـوظفيها المـتواجدين على جميع منافذ المملكة العربية السعودية البرية والبحرية والجوية، يضاف إلى ذلك حجاج الداخل من مدينة مكة المكرمة، والذين تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتقديرهم وفق مسوح دورية.

وقدَّم رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، شكره لكافة الجهات الأمنية والحكومية الداعمة الهيئة في تنفيذ مهمتها في إحصاءات الحج هذا العام، وأشاد بما قدَّمه أكثر من 520 باحثًا ميدانيًّا من منسوبي الهيئة العامة للإحصاء، والذين أتمُّوا مهامهم الموكَلَة إليهم في حج هذا العام بعد أن عملوا على مدار الساعة ابتداءً من غُرة هذا الشهر وحتى مغيب شمس يوم عرفة.