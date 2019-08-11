​المسلمون في الصين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك

بكين- أ ش أ:

أدى آلاف المسلمين من مختلف الجنسيات، صباح الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك في مساجد العاصمة الصينية (بكين)، وسط تأمين من عناصر الشرطة الصينية.

واحتشد المئات من أعضاء الجاليات العربية والإسلامية وأعضاء السفارة المصرية في مسجد السفارة السودانية ببكين لأداء صلاة العيد، حيث فتح المسجد أبوابه للمصلين منذ الصباح الباكر.

وتركزت خطبة العيد على توضيح أسباب تشريع الأعياد في الدين الإسلامي، والدعوة إلى نشر المحبة والسلام والتمسك بالفضائل والقيم الصالحة التي يدعو إليها الإسلام.

وتتشابه احتفالات عيد الأضحى بالنسبة للمسلمين الصينيين مع المسلمين في شتى أنحاء العالم، خاصة في المناطق التي يوجد فيها تجمعات كبيرة للمسلمين، مثل منطقة "نينغشيا" ذاتية الحكم ذات الأغلبية السكانية من قومية "هوي"، وهي أكبر القوميات المسلمة العشر في الصين، وكذلك منطقة "شينجيانغ" ذات الأغلبية من قومية الإيغور المسلمة أقصى شمال غربي الصين، وكذلك شارع "نيوجيه" في بكين الذي يتوسطه مسجد "نيوجيه" أو مسجد البقرة نسبة إلى سورة البقرة، والذي يعد أقدم مساجد العاصمة.

وتتمثل طقوس المسلمين في الصين خلال العيد في الذهاب لأداء صلاة العيد، وذبح الأضاحي في أماكن مخصصة لذلك، وتناول الطعام مع تبادل الزيارات والهدايا مع الأقارب والأصدقاء، فيما تتعطل المؤسسات الحكومية الرسمية خلال أيام العيد في المناطق ذات الأغلبية المسلمة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد مسلمي الصين يبلغ 21 مليون شخص.