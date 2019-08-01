القبض على 3 أشخاص لاتهامهم باغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام في الهند

نيودلهي - (د ب أ):

قالت الشرطة اليوم الخميس إن طفلة 3 أعوام تعرضت للاغتصاب والقتل، عقب أن تم اختطافها من محطة سكة حديد بولاية جهارخاند بشرق الهند.

وقال اتشام واكوارب، أحد رجال الشرطة بالسكة الحديد إنه جرى أمس الأول الثلاثاء إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، يعتقد أنهم قاموا باغتصاب وقتل الطفلة، ومن بينهم شريك الأم.

وكانت الطفلة نائمة مع والدتها في محطة تاتاناجار في مدينة جامشيدبور الجمعة الماضية عندما اختفت. وجرى تقديم شكوى للشرطة.

وأظهرت صور المراقبة رجلا يمشى ومعه طفلة نائمة بين ذراعيه، مما ساعد الشرطة على التعرف على المشتبه بهم.

وقال واكوارب " لقد قمنا باعتقال اثنين مشتبه بهما في الثلاثينيات من عمرهما، وقاما بإرشادنا لمكان جثة الطفلة المشوهة، التي عثر عليها في حقيبة بمكان نائي. وقد اعترفا باغتصاب وخنق وقتل الطفلة".

وقالت الشرطة إن الأم أخبرت الشرطة أنها تشتبه في تورط شريكها في الجريمة، ويجرى حاليا التحقيق معه.

ويشار إلى أن هذا الحادث يعد الأحدث ضمن سلسلة من حوادث الاغتصاب والعنف الجنسي التي تقع في الهند.