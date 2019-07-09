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    السودان: السفير التركي يناقش مع مسئول بارز سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

    07:36 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    السودان: السفير التركي يناقش مع مسئول بارز سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

    السفير التركي لدى السودان عرفان نذير أوغلو

    القاهرة – مصراوي:

    التقى السفير السوداني عمر دهب فضل، الوكيل المكلف لوزارة الخارجية بالسفير التركي لدى السودان عرفان نذير أوغلو، وذلك لمناقشة تطور العلاقات بين البلدين.

    وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الثلاثاء، أن السفير دهب ناقش خلال الاجتماع مستوى العلاقات بين تركيا والسودان وسبل تعزيزها وتطويرها.

    وأضافت الوكالة أن اللقاء شمل مناقشة مجلات التعاون بين البلدين والتي تشمل المجال الزراعي والصحي والفني والثقافي والتعليمي والمصرفي والتجاري ومجال الطيران.

    من جانبه أشاد الوكيل المكلف بمستوى العلاقات مع تركيا، مؤكداً حرصه على زيادة التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

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