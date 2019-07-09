أكثر الكلمات إنتشاراً

خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

"التحالف العربي": إسقاط طائرة مسيرة سعت إلى استهداف مناطق مدنية في السعودية

12:50 ص الثلاثاء 09 يوليو 2019
"التحالف العربي": إسقاط طائرة مسيرة سعت إلى استهداف مناطق مدنية في السعودية

التحالف العربي - ارشيفية

القاهرة- (مصراوي):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإيرانية باتجاه مناطق سكنية في السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت من "اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية".

وأشار المالكي إلى "أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها".

وأكد المتحدث باسم قوات التحاف: "استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة المليشيات الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".​

التحالف العربي إسقاط طائرة السعودية الميليشيات الحوثية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان