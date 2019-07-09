"التحالف العربي": إسقاط طائرة مسيرة سعت إلى استهداف مناطق مدنية في السعودية

القاهرة- (مصراوي):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإيرانية باتجاه مناطق سكنية في السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت من "اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية".

وأشار المالكي إلى "أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها".

وأكد المتحدث باسم قوات التحاف: "استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة المليشيات الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".​