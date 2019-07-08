وصفه بأنه "غير كفء".. ترامب يرد على السفير البريطاني بواشنطن

واشنطن- (د ب أ):

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، السفير البريطاني في واشنطن كيم داروتش، بعد أن وصفه السفير بأنه "أخرق" و"غير كفء" في سلسلة من المذكرات مسربة تعود لعام 2017.

وقال ترامب عن داروتش قبل مغادرته نيوجيرسي متوجهًا إلى واشنطن: "السفير لم يخدم المملكة المتحدة بشكل جيد. يمكنني أن أخبرك بذلك.. نحن لسنا من أشد المعجبين بهذا الرجل".

وأضاف ترامب: "يمكنني أن أقول أشياء عنه، لكني لن أكلف نفسي عناء ذلك".

وكشفت صحيفة "ميل أون صنداي" أمس الأحد سلسلة مذكرات مسربة عن السفير البريطاني في واشنطن كيم داروتش وصف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "خرقاء" و"عديمة الكفاءة" وقال إن الرئيس الأمريكي ينشر حالة من "انعدام الأمن".

وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت لاحق الأحد أنها ستحقق في تسريب المذكرات الحساسة، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "سيتم بدء تحقيق رسمي الآن في التسريب".​