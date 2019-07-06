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    سفير فرنسا بأنجولا: نسعي لتعزيز الأمن البحري مع لواندا

    03:49 م السبت 06 يوليو 2019
    سفير فرنسا بأنجولا: نسعي لتعزيز الأمن البحري مع لواندا

    فرنسا وأنجولا

    لواندا (أ ش أ)

    أكد سفير فرنسا لدى أنجولا سيلفين إيتيه، أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع لواندا في مجال الأمن البحري، قائلا: "إن الهدف من رسو السفينة العسكرية الفرنسية (كوماندان بوان) في ميناء لواندا مؤخرا هو لتعزيز التعاون الأمني البحري بين البلدين".

    وأضاف السفير الفرنسي - في تصريح له اليوم - "إن تواجد السفينة العسكرية الفرنسية على الساحل الأنجولي يجسد ويبرهن على الرغبة التي أعربت عنها حكومتا البلدين لتعزيز التعاون في مجال الدفاع البحري"، موضحا أن تواجد البحرية الفرنسية في ميناء لواندا من شأنه المساعدة على إجراء مناورات عسكرية في البحر بين قوات بحرية من الجانبين.

    وأعاد إيتيه إلى الأذهان أن زيارة السفينة العسكرية الفرنسية لميناء لواندا تأتي في إطار تنفيذ "بروتوكول ياوندي" الدولي الذي يهدف إلى تعزيز أمن سواحل منطقة خليج غينيا والدفاع عنها.

    يذكر أن هذه السفينة كانت تحمل على ظهرها 100 فرد من العسكريين الفرنسييين ، من بينهم أربع سيدات ، ولكن لم يتم الكشف عن مستوى عتادها.

    تجدر الإشارة إلى أن البحرية الفرنسية تقوم بدوريات في خليج غينيا لمكافحة عمليات القرصنة البحرية وعمليات الصيد غير المشروعة في المنطقة الساحلية.

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    فرنسا أنجولا الأمن البحري السفينة كوماندان بوان

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