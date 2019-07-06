سفير روسيا بواشنطن: لقاء بوتين وترامب في أوساكا ينشط الحوار حول الأمن الاستراتيجي

موسكو- (أ ش أ):

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية (أناتولي أنتونوف) أن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين في اليابان، أعطى دفعة للأمام لتكثيف وتنشيط الحوار بين البلدين حول الأمن الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن هذا أمر مطلوب وضروري للعلاقات الثنائية وللمجتمع الدولي بأسره.

وقال أنتونوف في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت: "نفترض أنه بعد لقاء رئيسي روسيا والولايات المتحدة في أوساكا أن المسئولين الأمريكيين قد تلقوا التعليمات اللازمة من الرئيس ترامب لتكثيف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي".

وأضاف "أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف سيلتقى في جنيف يومي 17 و 18 من الشهر الجاري مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الحد من التسلح أندريا تومبسون، حيث سيتم خلال اللقاء بحث اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الحوار بالكامل"، مشيرا إلى أن الحوار بين واشنطن وموسكو بشأن هذه القضية مطلوب وضروري ومناسب.

كان الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب قد التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، التي عقدت يومي 28 و29 يونيو الماضي. واستمر اللقاء بين الرئيسين لمدة ساعة ونصف الساعة؛ بحثَا خلاله عددا من القضايا الملحة على الساحة الدولية.

ووجه الرئيس الروسي، خلال اللقاء، دعوة لنظيره الأمريكي لزيارة موسكو، خلال الاحتفالات بالذكرى الـ75 للنصر على النازية في مايو 2020.