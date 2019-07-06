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    مصرع 22 شخصًا وإصابة 2500 آخرين جراء فيضانات سيبيريا شرقي روسيا

    09:53 ص السبت 06 يوليه 2019
    مصرع 22 شخصًا وإصابة 2500 آخرين جراء فيضانات سيبيريا شرقي روسيا

    فيضان-أرشيفية

    موسكو- (أ ش أ):

    أعلن بافيل باريشيف، نائب وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث في روسيا، اليوم السبت، أن 22 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 2500 آخرين، فيما لا يزال 13 آخرين مفقودين جراء موجة الفيضانات العارمة التي اجتاحت منطقة إيركوتسك الواقعة في إقليم سيبيريا شرقي البلاد قبل نحو أسبوع.

    ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن باريشيف قوله "لسوء الحظ، توفي 22 شخصا ونُقِل 410 أشخاص إلى المستشفى، وتلقى 2165 مصابا مساعدات طبية، وللأسف، ما زال مصير 13 شخصًا غير معروف".

    وتأثر أكثر من 33 ألف شخص بالفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة إيركوتسك الواقعة في إقليم سيبيريا شرقي روسيا في أواخر يونيو الماضي، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ وبدء عمليات الإنقاذ.

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    سيبيريا فيضان روسيا بافيل باريشيف الكوارث الطبيعية

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