ميركل تصل إلى بولندا للمشاركة في قمة غرب البلقان

بوزنان- (د ب أ):

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إلى بولندا للمشاركة في قمة غرب البلقان.

واستقبل رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافسكي المستشارة الألمانية في مدينة بوزنان، حيث تنعقد القمة.

تجدر الإشارة إلى أن بولندا هي الدولة المنظمة للقمة هذا العام، والتي يجتمع فيها قادة العديد من الدول في الاتحاد الأوروبي مع ساسة بارزين من دول غرب البلقان بغرض بحث سبل تعزيز التعاون في المنطقة.

وتهدف القمة، التي تم عقدها لأول مرة عام 2014 بمبادرة من ألمانيا، إلى دعم دول غرب البلقان في طريقها نحو انضمام محتمل للاتحاد الأوروبي. ومن بين الدول المشاركة في القمة صربيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك ومونتينجرو وكوسوفو، إلى جانب عشر دول من الاتحاد الأوروبي.