صحف سعودية: على النظام الإيراني أن يعود إلى رشده قبل فوات الأوان

الرياض (أ ش أ)

أكدت صحيفتا الرياض وعكاظ السعوديتين، ضرورة أن يعيد النظام الإيراني حساباته، وأن يعود إلى رشده قبل فوات الأوان.

وقالت صحيفة (الرياض) في افتتاحيتها اليوم الجمعة- التي جاءت بعنوان (التهديد والوعيد): "يوم الأحد المقبل سيكون يوماً حاسماً في التجاذبات الأمريكية الإيرانية بعد إعلان روحاني نية بلاده رفع نسبة نقاء تخصيب اليورانيوم في هذا اليوم حال لم تعمل الأطراف الأخرى بتعهداتها، في ذات الوقت حذره ترامب من أن لعبة التهديدات التي تطلقها إيران ستنقلب عليها، إذاً هو يوم حاسم سيكون فيه قرارات مصيرية خاصة بالنسبة للإيرانيين الذين مازالوا يرفعون من نبرة تهديداتهم باستئناف تخصيب اليورانيوم بدرجة عالية خلافاً للاتفاق النووي مع الأوروبيين حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه".

وأكدت الصحيفة، أن إيران عبر تهديداتها تضع نفسها في الزاوية التي لا مخرج منها ما يدل على أن من يصيغ السياسة الإيرانية مازال يفكر بطريقة عفا عليها الزمن وأصبحت أمراً من الماضي بعد التحولات الإقليمية والدولية التي بالتأكيد لاتصب في مصلحتها، فالسياسات العدائية الإيرانية ومحاولتها استنساخ النموذج الكوري الشمالي في التعامل مع الولايات المتحدة لن يجديها نفعاً، فلا الجغرافيا السياسية ولا العوامل الاقتصادية ستكون في صفها بل ستكون ضدها، والنموذج الكوري الشمالي لا يمكن أن يتم تطبيقه في الخليج العربي.

في السياق ذاته، أوضحت صحيفة (عكاظ)- في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (لا حل إلا بالاجتثاث)- أن نظام الملالي في إيران يؤكد أن كل التزاماته ووعوده التي التزم بها ووعد بتنفيذها للأطراف التي تدخلت لحل أزمته ومأزقه لم تكن سوى وهم على وهم، وكذبة كبيرة من أجل شراء الوقت والالتفاف على القرارات والعقوبات المسلطة عليه.

وأشارت إلى أن هذا النظام لن يعيش ولن يستطيع البقاء دون تنفيذ وهمه الأكبر في السيطرة على المنطقة وبث أفكاره وعقائده فيها، وفي سبيل ذلك سيستمر إلى ما لا نهاية في تمويل المليشيات والتنظيمات الإرهابية، وتخصيب اليورانيوم، ودعم الأنظمة الإرهابية الموالية والعميلة له.