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    بوتين يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

    09:54 م الخميس 04 يوليو 2019
    بوتين يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو - (أ ش أ)

    أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الخميس ، على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء الحوار بين الأطراف الليبية.

    وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن بوتين حمل ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ، حلف شمال الأطلسي (الناتو) مسؤولية تدمير الدولة الليبية.

    وأضاف أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإيطالي على مواصلة التنسيق لتسوية الوضع في ليبيا ، وأوضح أن هناك توافق في الرؤى بشأن ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف العسكرية والسياسية الليبية، وأن تفتح قنوات الحوار وتتخذ إجراءات لاستعادة العملية السياسية بهدف تجاوز الانقسام في البلاد وإنشاء مؤسسات موحدة وفاعلة للدولة.

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    فلاديمير بوتين روسيا ليبيا إطلاق نار جوزيبي كونتي

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