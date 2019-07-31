الرّئيس الجزائري المؤقت يقيل وزير العدل المعين قبل أشهر

الجزائر - ( د ب أ):

أقال الرّئيس الجزائري المؤقّت عبد القادر بن صالح وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهيمي المعيّن قبل أشهر قليلة ، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الاربعاء.

وقال البيان إن بن صالح عين النائب العام لمجلس قضاء الجزائر زغماتي بلقاسم خلفا له.

يأتي ذلك وقت تتسارع فيه الأحداث بالبلاد، بحثا عن سبل لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي.

وجرى مؤخّرا تكليف الديوان المركزي بالجزائر لقمع الفساد بفتح تحقيق ابتدائي ضد وزير العدل حافظ الأختام الأسبق الطيب لوح، بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد.

ويعرف بلقاسم زغماتي بـ"عدو" وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل الذي يوصف بـ"صديق بوتفليقة المقرّب".

وكان بوتفليقة أقال زغماتي من منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بعدما أصدر زغماتي مذكرة دولية سنة 2013 تقضي بتوقيف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، على خلفية التحقيق في قضية أحد أكبر الشركات النّفطية في إفريقيا "سوناطراك2".