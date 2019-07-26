​سول: الصواريخ الكورية الشمالية مشابهة لصواريخ "إسكندر" الروسية

سول - (أ ش أ):

قال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم (الجمعة)، إنه يعتقد بأن الصاروخين الباليستيين قصيري المدى اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية أمس، هما نوع جديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى المشابهة لصواريخ "إسكندر" الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المسؤول، قوله إن عملية التحليل جارية نظرا لإمكانية تشابه الصاروخين للصواريخ قصيرة المدى التي أطلقها الشمال مايو الماضي.

وأضاف أن جميع الصواريخ التي أطلقتها بيونج يانج في مايو الماضي وهذا الأسبوع، كانت للاختبار التجريبي، لافتا إلى أن الصاروخين قطعا مسافة حوالي 600 كيلومتر، استنادا إلى التحليل المشترك من سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أمس صاروخين قصيري المدى بالقرب من بلدة وونسان الساحلية الشرقية في اتجاه البحر الشرقي، وقطعا كلاهما مسافة حوالي 600 كيلومتر.