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    درجة الحرارة في هولندا تتجاوز 40 لأول مرة منذ 75 عاما

    04:49 م الخميس 25 يوليه 2019
    درجة الحرارة في هولندا تتجاوز 40 لأول مرة منذ 75 عاما

    درجة الحرارة في هولندا تتجاوز 40 لأول مرة

    امستردام- (د ب أ):

    تجاوزت درجة الحرارة في هولندا الـ40 درجة لأول مرة منذ 75 عاما، حسبما أعلن معهد الأرصاد الملكية على تويتر، الخميس.

    وأوضح المعهد أن المستوى القياسي للحرارة عند 40.4 درجة جرى قياسه في منطقة جيلتسه-ريين في مقاطعة شمال برابنت الواقعة جنوب شرق البلاد.

    وكانت درجة الحرارة وصلت أمس الأربعاء في مدينة إيندهوفن إلى مستوى قياسي آخر عند 39.3 درجة.

    ويبلغ المستوى القياسي لارتفاع درجة الحرارة في هولندا حتى الآن 38.6 درجة وهو المستوى الذي جرى تسجيله في الثالث والعشرين من أغسطس عام 1944.

    كانت السلطات قد أطلقت تحذيرا من تكون الدخان بسبب استمرار ارتفاع درجة الحرارة في أجزاء كبيرة من البلاد، مشيرة إلى أن جودة الهواء في بعض المقاطعات "سيئة للغاية".

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