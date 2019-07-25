ترتيبات ما بعد رئيس تونس .. انتخابات خلال فترة ما بين 45 و90 يوما

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، أنه سوف يتم إجراء انتخابات رئاسية خلال فترة تتراوح ما بين 45 و90 يومًا من وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، عن عمر يناهز 92 عاماً، وهذا بحسب ما ينص عليه الدستور الرسمي.

وفقا للدستور التونسي فإن رئيس مجلس النواب يتولى مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة.

وأعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، خبر وفاة السبسي إثر نقله أمس الاربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.

وتوفي السبسي بعد متاعب صحية حيث نقل إلى المستشفى العسكري يوم 27 يونيو الماضي وغادره في الأول من يوليو الجاري إثر "وعكة صحية حادة".

ولم يظهر السبسي ، منذ ذلك الحين ، سوى في مناسبتين إحداها خلال توقيعه في الخامس من يوليو الجاري أمرا يتعلق بتمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر، كما وقع في اليوم نفسه أمرا رئاسيا بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية التي تجرى بالبلاد في وقت لاحق العام الجاري.

والتقى السبسي وزير الدفاع ، في آخر ظهور علني له يوم الاثنين الماضي ،عبر فيديو بثته الرئاسة ،دون أن يدلي بتصريحات وكانت علامات الارهاق بادية عليه.

وبحسب الدستور التونسي يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة مؤقتا لفترة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.

وتشهد تونس هذا العام انتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل والرئاسية في 17 نوفمبر المقبل .