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    وزير الخزانة الأمريكي يزور بكين الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب التجارية مع الصين

    08:48 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    وزير الخزانة الأمريكي يزور بكين الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب التجارية مع الصين

    وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين

    واشنطن - (أ ش أ):

    أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اليوم أنه سوف يزور بكين في الأسبوع القادم من أجل بحث إنهاء الحرب التجارية القائمة منذ نحو عام بين الولايات المتحدة والصين .

    ونقل راديو (صوت أمريكا) عن منوشين القول - فى تصريح - إنه يعتزم خلال الزيارة - التي تستغرق يومين - بحث عدد كبير من القضايا مع المسئولين الصينيين، غير أنه لا يتوقع - مع ذلك - الخروج بحل لجميع القضايا المطروحة.

    على صعيد متصل، أكد البيت الأبيض - في بيان أصدره بهذا الصدد - أن محادثات وزير الخزانة الأمريكي مع المسئولين في بكين تهدف إلى تحسين العلاقات التجارية بين الطرفين وسوف تشمل مناقشة قطاع عريض من القضايا من بينها العجز التجاري وانتقال التكنولوجيا بين الدولتين.

    ومن المنتظر أن يشارك الممثل التجاري الأمريكى روبرت لايتهايز في المحادثات التي يجريها منوشين مع المسئولين فى شنغهاى يوم الثلاثاء المقبل.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني تشى جين بينج قد اتفقا - خلال مشاركتهما في قمة العشرين التى عقدت باليابان الشهر الماضى - على وقف اتخاذ اية خطوات عدائية جديدة لاتاحة الفرصة للطرفين لاستئناف المفاوضات التجارية بينهما.

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    ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي بكين الصين

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