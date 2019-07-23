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لافروف: لم نوقف الحوار حول الوضع في فنزويلا ونتحدث مع الجميع

08:52 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
لافروف: لم نوقف الحوار حول الوضع في فنزويلا ونتحدث مع الجميع

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن ممثلي رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان جوايدو يحاولون التواصل مع موسكو، مشيرًا إلى أن بلاده ترى أن الاعتماد على القوى الخارجية يأتي بنتائج عكسية.

وأضاف لافروف - في مقابلة مع قناة (آر تي) الروسية ووسائل إعلام أمريكية لاتينية اليوم الثلاثاء: "لم نوقف الحوار حول الوضع في فنزويلا، ونحن نتحدث بنشاط مع جميع ممثلي المشهد السياسي الفنزويلي، بما في ذلك الأشخاص الذين يتواصلون معنا من أنصار خوان جوايدو".

وتابع قائلاً: "نحن نوضح لهم عدم جواز محاولات حل مشكلاتهم الداخلية عن طريق الاستعانة بالتدخل الخارجي".

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سيرجي لافروف فنزويلا موسكو

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