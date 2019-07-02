رئيس وزراء أستراليا: لم ترد أنباء حول الطالب المفقود منذ أسبوع بكوريا الشمالية

كانبرا- (د ب أ):

قال رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، اليوم الثلاثاء، إنه لم ترد أنباء بعدُ حول مصير الطالب الذي فُقد منذ أكثر من أسبوع في كوريا الشمالية، مضيفا أنه يصلي من أجله.

وقال موريسون، الذي حضر قداس في الصباح في كاتدرائية سانت كريستوفر في كانبرا للصحفيين" أصلى من أجل الطالب اليك سيجلي وأسرته".

ويشار إلى أن الطالب 29 عاما وهو من بيرث، ويقوم بإدارة رحلات في كوريا الشمالية، لم يتواصل مع أسرته وأصدقائه منذ 24 حزيران- يونيو الماضي.

وأضاف موريسون قبل انعقاد أول جلسة للبرلمان منذ إجراء الانتخابات الاتحادية في مايو الماضي" هذا وضع مقلق للغاية، وسوف نستمر في بذل كل الجهود التي لدينا للعثور عليه ونأمل في أن نتمكن من إعادته لوطنه سالما".

ولدى سؤاله حول ما إذا كان هناك أي مستجدات، قال رئيس الوزراء" لا ، أخشى أنه لا يوجد".

ويذكر أن سيجلي الذي يتحدث اللغة الكورية بطلاقة، كان يدرس من أجل الحصول على درجة الماجستر في الأدب الكوري في جامعة كيم إل سونج في بيونج يانج. وقد أسس شركة تونجيل تورز، التي تنظم رحلات لكوريا الشمالية منذ عام 2013.

وقد ناقش موريسون قضية اختفاء سيجلي مع قادة العالم في قمة مجموعة العشرين في اليابان.