البرلمان اللبناني يقر موازنة 2019

بيروت - (د ب أ):

أقر مجلس النواب اللبناني( البرلمان) مساء اليوم الجمعة مشروع الموازنة لعام 2019.

وبدأ المجلس الثلاثاء مناقشة الموازنة والتي أقرتها الحكومة في مايو الماضي.

وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بعد إقرار الموازنة: "لا شك في أن تطلعاتنا أكبر، وما حصل هو بداية الإصلاح، وسنستكمل المسيرة في عامي 2020 و2021 لتعديل المسار الإصلاحي في البلد".

وشدد على أن "الإصلاحات يجب أن تحصل"، وقال: "هذا أمر سيكلفنا بعض الجهد والمآسي، وما قمنا به اليوم يعتبر إنجازا".

وأكد الحريري تفهمه لـ "مطالب المتظاهرين الذين رفعوا الصوت"، وقال: "نحاول القيام بالمستحيل في وضع صعب جدا. واجبنا كحكومة أن نعمل بوتيرة أسرع، فهذه الموازنة أتت متأخرة، ونتمنى أن تقر موازنة 2020 في وقتها".

وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل بعد انتهاء جلسة التصويت على الموازنة "ما جرى رغم كل النقاش الذي حصل رسالة للمجتمع الدولي وللمؤسسات الدولية ولمؤسسات التصنيف اننا قادرون على انجاز موازنة طموحة وان نعمل بشكل جدي على تخفيض العجز والاهم هو قدرتنا على استكمال ما بدأناه في 2020".